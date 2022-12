Фудбалскиот свет тагува откако по долгата и тешка битка со болест почина легендарниот Пеле. Во својата 82-ра година од животот бразилската легенда почина во болницата во Сао Паоло.

Најголемите ѕвезди на фудбалот се простија од Пеле преку своите официјални профили на социјалните мрежи. Најемотивни пораки испратија Нејмар и Кристијано Роналдо, додека од Бразилецот исто така се простија и Лео Меси и Килиан Мбапе.

„Мое искрено сочувство до сите во Бразил, особено до семејството на Едсон Арантес до Насцименто. Искрено збогум до Кралот Пеле, кое никогаш нема да биде доволно да се изрази болката која ја чувствува фудбалскиот свет. Тој беше инспирација за милиони, референца, денес и засекогаш. Никогаш нема да биде заборавен, неговата меморија ќе живее вечно во срцето на секој фудбалски фан. Почивај во мир Кралу Пеле“, напиша Роналдо.



„Кралот на фудбалот нè напушти, но неговото наследство никогаш нема да биде заборавено“, напиша Мбапе.

The king of football has left us but his legacy will never be forgotten.

RIP KING 💔👑… pic.twitter.com/F55PrcM2Ud

— Kylian Mbappé (@KMbappe) December 29, 2022