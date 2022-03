Германскиот производител на спортска опрема „Адидас“ ја претстави денеска „Ал Рихла“ како официјална топка на Светско првенство во Катар, објави Меѓународната фудбалска федерација (ФИФА).

Ова е 14. последователна топка, која „Адидас“ специјално ја дизајнираше за Светско фудбалско првенство и според најавите достигнува најголема брзина од сите топки претходно.

Adidas has released ‘Al Rihla’, the official match ball of the 2022 World Cup in Qatar ⚽️ pic.twitter.com/44WllcTlvC

— GOAL (@goal) March 30, 2022