Нема кој не ја забележа аргентинската навивачка која на трибините во Катар која во делириум го соблече дресот и ја прослави победата на националниот тим топлес, но поради овој потег може да се соочи со затворска казна.

Имено, по решавачкиот удар од пенал на Гонзало Мотиел, камерите се свртеа кон навивачите, а меѓу нив беше и една занесна русокоса која на камерите им подари нешто повеќе од очекуваното.

Argentinian fan goes topless in Qatar for the win. pic.twitter.com/754bcjkVxM

— Lift the Veil (@lifttheveil411) December 18, 2022