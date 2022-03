Александар Трајковски е македонскиот херој со голот постигнат во 92. минута вреден победа над Италија воопшто не беше случаен, што може да се види од анализата на погодоците кои ги има постигнато од речиси истата позиција на исетиот стадион на кој настапуваше како фудбалер на Палермо.

Тој четири сезони настапуваше за калчолигашот од Сицилија и „Ренцо Барбера“ е буквално негов стадион. Местото од каде што ја скина мрежата на Донарума му е „коњак“, со оглед што се појави видео со анализа дека оттаму повеќе пати ја има затресено противничката мрежа и тоа на речиси идентичен начин.

Македонија по триумфот во Палермо се избори за финале од баражот за СП 2022, во кое во вторник ќе ги одмери силите со Португалија во Порто.

The game Italy-Macedonia was played at Palermo’s stadium. Macedonia’s winning goal was by Aleksandar Trajkovski, a former Palermo player. Here’s his goals from the same(ish) spot on the very same stadium over the years… @Castro1021#ItaliaMacedonia #WorldCup2022 pic.twitter.com/9FJHVMcJpT

— 🔰Aashish Shukla🔰 (@Aashish_Shukla7) March 25, 2022