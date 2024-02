Фудбалер трагично загина откако во саботата попладне го удри гром додека играше фудбал во Индонезија. Видеото кое се рашири по социјалните мрежи го прикажува точниот момент кога 35-годишниот фудбалер од Субанг падна на стадионот Силиванги во Бандунг, Западна Јава.

This happened during a football match in Indonesia 🇮🇩 pic.twitter.com/JHdzafaUpV

— Githii (@githii) February 11, 2024