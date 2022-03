Популарниот украински бенд, Антитила, се понуди да настапува од Киев во добротворниот концерт на Ед Ширан за Украина.

Не се плашиме да играме под бомбите, а преку музика сакаме да му покажеме на светот дека Украина е силна и неосвоена, пишува во објавата.

Групата „Сноу патрол“, Ед Ширан, Камила Кабело, Емели Санде и Грегори Портер се првите уметници најавени за Концертот за Украина, двочасовен настан за собирање пари и средства за добротворни цели во Украина, закажан на 29 март.

Сите приходи од гледачите, како и спонзорствата и рекламирањето ќе одат во донации. Преносот ќе ги комбинира музичките изведби со куси видеоснимки за војната во Украина. Гледачите ќе можат да даруваат пари во текот на целата вечер.

🗓 Save the date, 29th March. The popular #Ukrainian band, Antytila, has offered to perform remotely from #Kyiv at @Edsheeran‘s ‘Concert for #Ukraine‘.

“We are not afraid to play under the bombs, and through music, we want to show the 🌍 that Ukraine is strong and unconquered.” pic.twitter.com/4tzPweHate

— Benjamin Lim (@ohitsbenji) March 24, 2022