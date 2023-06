Пејачката Блета Реџа, попозната по прекарот Бебе Реџа, на концерт во Њујорк ја погодиле со мобилен телефон во главата.

Имено, пејачката играше и пееше на сцената, а во еден момент тргна кон публиката.

Меѓутоа, тогаш кон неа бил фрлен мобилен телефон и ја удрил во главата. Таа се обидела да продолжи да пее, но паднала на колена држејќи се за глава, а соработниците дошле да ѝ помогнат.

Ова налути многу фанови на пејачката кои на социјалните мрежи коментираа дека „нечиј непромислен потег можел да предизвика многу поголеми последици“.

Мајката на пејачката со албанско потекло подоцна за странските медиуми изјави дека нејзината ќерка е добро, но дека поради инцидентот имала три конци на главата.

Absolutely great show ruined by a fan throwing their phone at @BebeRexha hopefully she is ok after that pic.twitter.com/4eBScgurv5

— Alex Chavez (@captiv_8_) June 19, 2023