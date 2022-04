На социјалната мрежа Твитер кружи видео кое наводно било направено за време на џез-настапот на Лејди Гага во Вегас, во кое пејачката ѝ се обраќа на официјална Москва, прашувајќи зошто не била уапсена кога имале прилика, алудирајќи на концертот што го одржала во 2012 година во руската престолнина.

Додека седнува на клавирот и ја започнува приказната за Русија и Владимир Путин, Лејди Гага ѝ вели на публиката: „Русите беа и останаа глупави“. Потоа продолжува: „Требаше да ме уапсат кога имаа шанса“, по што се слушнале врисоци и аплаузи.

Lady Gaga: “They should’ve arrested me in Russia when they had the chance” pic.twitter.com/2g6FcR9Et8

— Gaga Daily (@gagadaily) April 25, 2022