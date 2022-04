Боно и The Edge од U2, Били Ајлиш, Мадона, Кејси Масгрејвс и Брус Спрингстин беа меѓу ѕвездите кои се појавија на директниот пренос на Global Citizen’s Stand Up For Ukraine викендов, настан кој ги повика светските лидери да ветат средства и помош за бегалците, среде руската инвазија. Според извештајот за влијанието на Global Citizen, преносот во живо заработи над 10,1 милијарди американски долари заветени грантови и заеми.

На уметниците погоре им се придружија низа музичари и политички лидери, вклучувајќи ги The Weeknd, Tame Impala, Demi Lovato, FINNEAS, Elton John, Jon Batiste, Katy Perry, Celine Dion, Garth Brooks, членовите на Weezer, Fall Out Boy и Jonas. Браќа, потпретседател Камала Харис, Луис Фонси, Арло Паркс, Леон Бриџис и Шерон и Ози Озборн.

Во еден од најпотресните моменти на преносот во живо, Боно и The Edge изведоа акустична верзија на „Walk On“, ажурирајќи го текстот на песната од 2000 година за да ги одрази тековните настани.

Храбриот народ на Украина се бори за својата слобода – и за нашата – соочени со неискажливо насилство и неправедна инвазија“, споделија членовите на бендот во изјавата. „Повеќе од четири милиони луѓе, претежно жени и деца, мораа да избегаат за да ги спасат своите животи – население речиси колку Ирска. Светските лидери мора да застанат и да застанат на страна на Украинците сега“.

Ајлиш, во меѓувреме, испорача забавена изведба на нејзиниот сингл „Твојата моќ“, од нејзиниот неодамнешен втор албум „Посреќна од било кога“. „За светските лидери, има милиони луѓе раселени од Украина. Потребно ни е да одговорите на повикот и да преземете итна акција за поддршка на раселените луѓе ширум светот“, се изјасни таа.

Други во преносот во живо, како Масгрејвс и Спрингстин, исто така понудија пораки за поддршка. „Кризата во Украина се случува во време кога хуманитарните организации се сериозно недоволно финансирани и се борат“, рече Масгрејвс. „Бегалците заслужуваат да бидат третирани со достоинство“.

