Американската рок-ѕвезда Џон Бон Џови на Твитер сподели видео за поддршка кон Украина и Украинците кои ја бранат својата земја, со ознака #SlavaUkraini на крајот.

This is for the ones who stood their ground…

Odessa, Ukraine. #SlavaUkraini 🇺🇦 pic.twitter.com/N9iT2EoeH7

— Bon Jovi (@BonJovi) March 22, 2022