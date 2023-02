Синоќа во Лос Анџелес се одржа 29. издание на наградите „Screen Actors Guild“, на кое беа доделени признанија за одличноста на професионалците од филмската и телевизиската индустрија.

Драмедијата „Everything Everywhere All at Once“ беше наградена во речиси сите филмски категории, освојувајќи статуетки за најдобра актерска екипа, најдобра актерка во главна улога (Мишел Јео), најдобар актер во споредна улога (Ке Хуј Куан) и најдобра актерка во споредна улога (Џејми Ли Кертис). Актерот Брендан Фрејзер беше прогласен за најдобар актер во главна улога, за неговото остварување во филмот „The Whale“.

Што се однесува до телевизиските категории, втората сезона на „The White Lotus“ освои две статуетки, вклучувајќи ја онаа за најдобра актерска екипа во драма и најдобра актерка во споредна улога за Џенифер Кулиџ. Актерската екипа на „Abbott Elementary“ беше прогласена за најдобра во жанрот комедија.

Филмски категории

Најдобра актерска екипа

„Babylon“

„The Banshees of Inisherin“

„Everything Everywhere All at Once“ – победник

„The Fabelmans“

„Women Talking“

Најдобар актер во главна улога

Остин Батлер, „Elvis“

Колин Фарел, „The Banshees of Inisherin“

Брендан Фрејзер, „The Whale“ – победник

Бил Наји, „Living“

Адам Сендлер, „Hustle“

Најдобра актерка во главна улога

Кејт Бланшет, „Tár“ – победник

Вајола Дејвис, „The Woman King“

Ана де Армас, „Blonde“

Даниел Дедвајлер „Till“

Мишел Јео, „Everything Everywhere All at Once“ – победник

Најдобар актер во споредна улога

Пол Дано, „The Fabelmans“

Брендан Глисон, „The Banshees of Inisherin“

Бери Киган, „The Banshees of Inisherin“

Ке Хуј Куан, „Everything Everywhere All at Once“ – победник

Еди Редмајн „The Good Nurse“

Најдобра актерка во споредна улога

Ангела Басет, „Black Panther: Wakanda Forever“

Хонг Чау, „The Whale“

Кери Кондон, „The Banshees of Inisherin“

Џејми Ли Кертис, „Everything Everywhere All at Once“ – победник

Стефани Хсу, „Everything Everywhere All at Once“

Награда за животно дело: Сали Филд

Телевизиски категории

Најдобра актерска екипа во жанрот драма

„Better Call Saul“

„The Crown“

„Ozark“

„Severance“

„The White Lotus“ – победник

Најдобар актер во телевизиска серија од жанрот драма

Џонатан Бенкс, „Better Call Saul“

Џејсон Бејтман, „Ozark“ – победник

Џеф Бриџис, „The Old Man“

Боб Оденкирк, „Better Call Saul“

Адам Скот, „Severance“

Најдобра актерка во телевизиска серија од жанрот драма

Џенифер Кулиџ, „The White Lotus“ – победник

Елизабет Дебицки, „The Crown“

Џулија Гарнер, „Ozark“

Лаура Лини, „Ozark“

Зендаја, „Euphoria“

Најдобра актерска екипа од жанрот комедија

„Abbott Elementary“ – победник

„Barry“

„The Bear“

„Hacks“

„Only Murders in the Building“

Најдобар актер во телевизиска серија од жанрот комедија

Ентони Кариган, „Barry“

Бил Хејдер, „Barry“

Стив Мартин, „Only Murders in the Building“

Мартин Шорт, „Only Murders in the Building“

Џереми Ален Вајт, „The Bear“ – победник

Најдобра актерка во телевизиска серија од жанрот комедија

Кристина Еплгејт, „Dead To Me“

Рејчел Броснахан, „The Marvelous Mrs. Maisel“

Квинта Брансон, „Abbott Elementary“

Џена Ортега, „Wednesday“

Жан Смарт, „Hacks“ – победник

