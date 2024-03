РЕТРОСПЕКТИВАТА НА СЛОВАЧКИОТ КЛАСИЧЕН ФИЛМ е навистина ретка можност за македонската филмска публика да добие суштински увид во историјата на една релaтивно блиска кинематографија, како словачката. Како што кажува и името на ретроспективата, тоа е селекција на класици на словачката кинематографија од периодот на комунистичка Чехословачка. Станува збор за филмови кои се репрезентативни за развојот на словачкото кино, кои оставиле огромно влијание врз современите словачки филмски автори или се стекнале со култен статус. Оваа ретроспектива е разновидна и возбудлива селекција на филмски лектири. Вклучува филмови од различни видови и жанрови (играни, документарни, анимирани и кратки филмови).

Ревијата е организирана со помош на Словачкиот Филмски Институт и Словачката амбсада во Скопје.

23 МАРТ (САБОТА) 20:00 ч.

(ДЕНОВИ НА СЛОВАЧКИ ФИЛМ)

ДОЈДИ КАЈ НАС СТАР ШАТЕРЛАНД

(Prišiel k nám Old Shatterhand)

Документарен филм, Чехоссловачка

1966, 12 мин., Црно бел, ДЦП

Режија: Душан Ханак (Dušan Hanák)

Сценарио: Душан Ханак (Dušan Hanák)

Саркастичен приказ на животот зад железната завеса. Наспроти фонот на конфронтацијата која е во прв план меѓу локалците и испитувачките странци, режисерот Душан Ханак преку различни забавни визуелни и звучни ситуации ни ја открива исцрпеноста на социјалистичкото општество, изморено од градењето „посветла иднина“ и укажува на степенот на заостанатост и рамнодушност на тие кои живеaт во него.

СЛИКИ ОД СТАРИОТ СВЕТ

(Obrazy starého sveta/Pictures of the Old World)

Документарен филм, Чехословачка

1962, 64 мин., Црно бел, ДЦП

Режија: Душан Ханак (Dušan Hanák)

Сценарио: Душан Ханак (Dušan Hanák)

СЛИКИ ОД СТАРИОТ СВЕТ (Obrazy starého sveta ) е словачки документарен филм од 1972 година. Филмот прикажува повеќе живописни портрети на стари луѓе од словачките региони Липтов и Орава, кои живеат во внатрешна слобода и покрај цивилизацискиот хаос кој ги опкружува. Инспириран од фотографиите на Мартин Мартинчек, во овој филм режисерот Душан Ханак ја користи својата чувствителност во прикажувањето на навистина уникатни ликови, нивните оригинални ставови кон животот и нивната восхитувачка невиност.

СЛИКИ ОД СТАРИОТ СВЕТ е еден од највлијателните словачки филмови на сите времиња. Поради критичниот однос кон тогашното социјалистичко уредување филмот долго време беше забранет, и својата официјална премиера ја имаше дури 1988 година. Во 2000 година беше изгласан од словачката критика како најдобар словачки филм на 20-тиот век.

Возрасна категорија: 16 години

Влезница: 150 денари

25 МАРТ (ПОНЕДЕЛНИК) 20:00 ч.

(ДЕНОВИ НА СЛОВАЧКИ ФИЛМ)

ПРОМОЦИЈА

(Postup/Promotion)

Анимација, Чехословачка

1968, 6 мин., колор, ДЦП

Режија: Виктор Кубал (Viktor Kubal)

Сценарио: Виктор Кубал (Viktor Kubal)

Белата врана не може да лета, но толку убедливо мавта со крилјата што добива работа како сообраќаен полицаец. Првиот ден завршува со судир на велосипед и човек кој јава вол. Наместо казна следуваат почести и удар за подобра позиција. Следуваат судири, хаос и понатамошна промоција.

СЛУЧАЈОТ НА КОС БАРНАБАШ

(Prípad Barnabáš Kos/The Barnabáš Kos Case)

Игран филм, Чехословачка

1964, 68 мин., Црно бел, ДЦП

Режија: Петер Солан (Peter Solan)

Сценарио: Петер Карваш, Алберт Маренчин (Peter Karvaš, Albert Marenčin)

Улоги: Јан Бздух, Јозеф Кемр, Јармила Костова (Jan Bzduch, Josef Kemr, Jarmila Kostova)

СЛУЧАЈОТ НА КОС БАРНАБАШ е сатирична комедија што го критикува лицемерието и ги илустрира трагикомичните последици од подемот и падот на еден совесен музичар. Тоа е Барнаваш Кос, трианглист во симфониски оркестар кој еден ден ненадејно е назначен за негов директор. Тој отпрвин го одбива унапредувањето, но постепено почнува да ги разбира механизмите на искачување во кариерата. Приказна за личност која се согласува, а потоа постепено подлегнува на чувството на сопствена важност и генијалност. Кафкијанска комедија за апсурдите на секојдневниот живот во комунистичка Чехословачка.

Возрасна категорија: 16 години

Влезница: 150 денари

26 МАРТ (ВТОРНИК) 20:00 ч.

(ДЕНОВИ НА СЛОВАЧКИ ФИЛМ)

КРСТОПАТИ

(Križovatky/Crossroads)

Документарен филм, Чехословачка

1965, 11 мин., Црно бел, ДЦП

Режија: Ладислав Куделка (Ladislav Kudelka)

Сценарио: Ладислав Куделка (Ladislav Kudelka)

Главниот град на Чехословачка во средината на 1960-тите. Фељтонистичко набљудување на улиците на Прага, нејзините преполни жители, траектории на луѓе од метрополата од различна возраст, воспитување, пол, националност или популарност кои постојано се наоѓаат на крстопат одлучувајќи за нивниот понатамошен правец – каде да се упатат тој ден и во нивните животи .

THE PRIME OF LIFE/КЛУЧНИ ГОДИНИ

(Kristove roky/The Prime of Life)

Игран филм, Чехословачка

1967, 92 мин., колор, ДЦП

Режија: Јурај Јакубиско (Juraj Jakubisko)

Сценарио: Меир Донал, Јурај Јакубиско (Meir Dohnal, Juraj Jakubisko)

Улоги: Јиржи Сикора, Јана Стехнова, Владо Милер (Jirí Sýkora, Jana Stehnová, Vlado Müller)

КЛУЧНИ ГОДИНИ е дебитантски филм на режисерот Јурај Јакубиско, еден од најдобрите словачки режисери (изгласан во 2000 година за најдобар словачки режисер на 20 век).

Филмот раскажува за сликарот Јурај, Словак, кој живее во Прага и кој беспомошно размислува за бесцелноста на својот живот. Поголемиот дел од своето време го поминува во безгрижен живот: пиење, женкарење и позајмување пари од познајници. Но доаѓа време кога конечно треба да донесе одлука – да избере меѓу двете жени, меѓу селото и градот. Неговата уметност или неговиот занает. Тој копнее да се занимава со уметност, но во исто време многу добро знае дека мора да работи нешто за да преживее. Постепено ја разбира одговорноста што ја има кон своите најблиски и конечно доаѓа до сознание дека треба одново да почне да го живее својот живот.

Возрасна категорија: 16 години

Влезница: 150 денари

28 МАРТ (ЧЕТВРТОК) 20:00 ч.

(ДЕНОВИ НА СЛОВАЧКИ ФИЛМ)

МИСТЕРИОЗНИОТ ДЕДО

(Tajomný dedo/The Mysterious Old Man)

Анимација, Чехословачка

1943, 4 мин., црно бел, ДЦП

Режија: Виктор Кубал (Viktor Kubal)

Сценарио: Виктор Кубал (Viktor Kubal)

Голем студ. Мистериозна фигура, впечатливо потсетува на Дедо Мраз, излегува од електричен столб со висок напон во блесок од искри. Пристигнува во снежното село. На рамо носи голема испакната вреќа. Што има во него? Иднината.

БАНДИТОТ ЈУРКО

(Zbojník Jurko/Brigand Jurko)

Анимација, Чехословачка

1977, 79 мин., колор , ДЦП

Режија: Виктор Кубал (Viktor Kubal)

Сценарио: Виктор Кубал (Viktor Kubal)

Во една бурна ноќ во село во подножјето на планините се раѓа дете. Му даваат име Јурко. Кога неговата мајка ја одвлекуваат во замокот, една самовила го лула новороденчето. Како што минуваат годините, Јурко мора да го трпи угнетувањето на сиромашните. Доста еа. Јурко заминува во планините за да им се придружи на разбојниците. Сепак, му недостига сила за работата. Повторно, самовилата го посетува и му дава магичен појас со натчовечки сили.

БАНДИТОТ ЈУРКО (1976) е првиот долгометражен словачки анимиран филм. Автор на филмот е Виктор Кубал, сценарист, режисер и аниматор кој е основоположникот на словачкиот анимиран филм.

Возрасна категорија: 16 години

Влезница: 150 денари

29 МАРТ (ПЕТОК) 20:00 ч.

(ДЕНОВИ НА СЛОВАЧКИ ФИЛМ)

ДВА ДОБРИ ПРИЈАТЕЛА

(Dvaja dobrí kamaráti/Two Good Friends)

Анимација, Чехословачка

1972, 8 мин., колор , ДЦП

Режија: Виктор Кубал (Viktor Kubal)

Сценарио: Виктор Кубал (Viktor Kubal)

Дивиот Запад. Златна треска. Двајца добри пријатели. Еден од нив наоѓа огромно златно јајце во потокот. Го дава на својот придружник, но тој не сака. Другиот наоѓа уште повеќе злато. Што да се прави со толку богатство? Вистинскиот пријател вреди повеќе од злато.

НОЌНИ ЈАВАЧИ

(Noční jazdci/Night Riders)

Игран филм, Чехословачка

1981, 91 мин., колор, ДЦП

Режија: Мартин Холи (Martin Hollý)

Сценарио: Тибот Вихта (Tibor Vichta)

Улоги: Радослав Брзобохати, Михал Дочоломански, Соња Валентова (Radoslav Brzobohatý, Michal

Dočolomanský, Soňa Valentová)

НОЌНИ ЈАВАЧИ е филм од 1982 година на искусниот словачки режисер Мартин Холи. Тоа е своевиден вестерн, авантуристички спектакл кој се случува во Чехословачка непосредно по Првата светска војна.

Филмот раскажува за Едо Халва и Марек Орбан, двајца бивши војници кои се бореа за истите идеали за слобода во Првата светска војна. Да се сретнале во рововите, сега ќе беа пријатели. По војната, Едо се приклучува на полицијата на новоформираната Чехословачка република за да ги заштити нејзините закони и да го одржува редот. Марек, пак, се враќа во своето село за да обезбеди подобар живот за сите свои соседи, со план за кој се потребни пари. Многу пари. Секоја вечер ја минува границата шверцувајќи коњи. Во текот на денот, двајцата мажи се почитуваат. Ноќе пукаат да убијат без око да им трепне. Едниот носи униформа, другиот е одметник. Секој од нив се бори во име на својата вистина.

Возрасна категорија: 16 години

Влезница: 150 денари

