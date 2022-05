Претставниците на Украина на Евровизија настапија во првата полуфинална вечер, а по настапот на публиката и се обратија зборовите: „Ви благодариме што ја поддржувате Украина“.

Оркестарот „Калуш“ донесе песна составена од етно и рап елементи, а за нивниот сценски настап доаѓаат позитивни коментари.

The rap, flute loop, the bucket hat, the breakdancing, the sparkly waistcoat. We will never be as cool as Kalush Orchestra. 🇺🇦 #Eurovision #ESC2022 pic.twitter.com/TeUmYjiI7m

