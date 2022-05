За време на евровизискиот настап, албанската претставничка со рацете покажа двоглав орел, симбол на Голема Албанија.

Претставничката на Албанија, Ронела Хајати, предизвика медиумско внимание за време на пробите, кога организаторите на натпреварот, поради мислењето дека делови од нејзиниот настап се премногу провокативни, решија да не објавуваат нејзини фотографии на социјалните мрежи. После тоа, Ронела се правдаше на Твитер, па дури објави и дел од настапот, што е спротивно на правилата на натпреварувањето.

For the Eurovision first-timers. You’ll never regret watching this show tonight! #Eurovision #ESC2022 pic.twitter.com/ZxRQrVaD1Z

