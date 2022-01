Фатима Мадригал од Калифорнија родила близнаци со разлика од 15. минути. Првото бебе е родено на 31. декември 2021. година во 23:45 часот, а второто само 15. минути подоцна, на 1. јануари 2022. година.

Близнаците се родени во Медицинскиот центар Навидад во Калифорнија.

„Ајлин Јоланда Трухило е првото бебе родено во 2022. година во Салинас. Нејзиниот брат близнак Алфредо Антонио Трухило е роден 15. минути порано, во 23:45 часот на 31. декември. Тоа значи дека нивните родендени паѓаат во различни денови, месеци и години – шансите за тоа беа 1 на 2 милиони“, се вели на Твитер профилот на болницата.

Во изјава за магазинот People, Мадригал рекла: „Лудо е што се близнаци и имаат различни родендени. Изненадена сум и среќна“.

Докторот др. Ана Абрил Аријас рекла дека ова е еден од најнезаборавните моменти во нејзината кариера.

Сличен случај се случил и во Индијана кога една жена го родила своето прво дете на 31. декември 2019. година, а второто на 1. јануари 2020. година, со разлика од 30. минути.

