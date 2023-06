Видео настанато на плажата Кгари во Австралија многумина изненади, бидејќи на него се гледа како куче динго, нападнало жена која се сончала. Дингото, кое е див вид на куче, на плажата дошло во друштво. Но се одвоило од останатите како би пришло на француска туристка, чиј мирис го заинтересирал. Жената почнала да станува, но дингото тогаш ја каснало. За среќа не било сериозен загриз, а другите луѓе веднаш го избркале животното.

Од Одделот за заштита на околината објавија дека дингото е хумано еутанизирано. Не поради инцидентот, туку тоа што тоа не му било првпат.

Video has emerged of a #dingo on #Kgari biting the bottom of a sunbathing French tourist – days after a child was dragged underwater by one of the animals https://t.co/SSLTYRU24v pic.twitter.com/tPCZ5wage5

— The Courier-Mail (@couriermail) June 22, 2023