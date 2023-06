Се чини дека Инстаграм, една од најпопуларните платформи на социјалните мрежи ширум светот, утрово не работи, пишува „Дејли мејл“.

Според DownDetector, проблемите започнале рано утринава и ги погодуваат корисниците ширум светот.

Иако причината за прекинот останува нејасна, од оние кои пријавиле проблеми во ОК, 44 отсто рекле дека имаат проблем со апликацијата, 43 отсто со веб-страницата и 13 отсто со њуз фидот.

MailOnline се обиде да пристапи до профилите на десктоп верзијата на платформата и доби порака за грешка која гласеше:

Многу корисници на оваа социјална мрежа на Твитер објавија дека нивниот Инстаграм воопшто не работи.

People coming into Twitter to see if Instagram is down… pic.twitter.com/vMELQQ1c20

— Beki Smith (@SlurpSocial) June 9, 2023