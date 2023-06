Пејачката со албанско потекло Бебе Реџа беше погодена со телефон во лице на еден концерт, а поради тоа таа мораше да оди на шиење.

Имено, некој од публиката ја погодил со мобилен телефон на концертот во Њујорк.

Пејачката настапувала во розов комбинезон кога тргнала накај публиката, со рацете правејќи двоглав орел, за да веќе во наредните моменти до неа долета мобилен телефон кој ја погодил во лице.

