Филипините го подигнаа нивото на тревога на третото ниво на вулканот Мајон, откако беа регистрирани вулкански земјотреси и стотици одрони од карпи.

Вулканот висок 2.462 метри во централната провинција Албај „покажува магматска ерупција“, соопшти филипинската агенција за вулканологија.

Денеска агенцијата го подигна нивото на тревога за вулканот Мајон на три на скала од пет, откако нивото на тревога беше подигнато на второ ниво на 5 јуни.

Агенцијата наведува дека луѓето во радиус од шест километри од вулканот треба да се евакуираат, како и дека пилотите треба да избегнуваат прелети во близина на кратерот на вулканот, пренесе Ројтерс.

After Alert Level 3 was announced, this is Mayon Volcano now Spewing Lava. Take care Albayanos #MayonVolcano pic.twitter.com/3qOZaWOLt0

— arkitrader 🐳 (@arkitrader1) June 8, 2023