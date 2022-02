Фудбалерите на Пиза денеска ја совладаа Монца со 2:1 во 24. коло од Серија Б, а натпреварот на свој начин го одбележа сопственикот на домашната екипа Силвио Берлускони.

Имено, поранешниот премиер на Италија и сопственик на Милан се уште е активен во љубовниот живот на 85 години, што го покажа на трибините на стадионот Монца.

Берлускони во живо го следеше својот клуб во друштво на долгогодишниот соработник Адријан Галијани, а раниот гол го прослави во осмата минута добивајќи сочен бакнеж од русокосата до него.

You are old.

Not Berlusconi.

Berlusconi doesn’t age. pic.twitter.com/ldRQdFTFxC

