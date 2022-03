Градот Бородјанка, близу Киев, речиси целосно е униптен, изјави вечерва регионалниот гувернер Олексиј Кулеба.

Кулеба претходно денеска на својот профил на Телеграм тврдеше дека руските војници ја зазеле тамошната психијатриска болница со стотици пациенти, но тие сега ја напуштиле. Руските сили се уште се во непосредна област, рече тој.

Aerial drone video footage shows the total destruction of civilian apartment buildings burned out by Russian cruise missile bombardments in Borodyanka, Ukraine a town near Kyiv

🎥 video via @Reuters pic.twitter.com/Dtx2tNUU0x

— 🌈 (@MagicZoetrope) March 4, 2022