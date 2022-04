На социјалните мрежи се појавија снимки на кои се гледаат повеќе тела на улиците на градот Буча во близина на Киев. Градот во кој се водеа тешки борби беше ослободен од украинските сили. Според АФП телата на најмалку 20 мажи во цивилна облека биле расфрлани низ улицата, а на едно од телата му биле врзани рацете се пронајдени на една улица во Буча.

Советникот на украинскиот министер за надворешни работи, Антон Герашченко, објави видео од градор Буча, целосно уништен и речиси срамнет со земја.

Bucha a month ago – a beautiful modern #Kyiv suburb. #Bucha now- stables bombarded and burned, houses robbed to the last spoon, or wrecked to the ground, young families killed, men gone missing, women raped.

wrecked, robbed houses, wrecked or lost lives. #StandWithUkraine pic.twitter.com/FNKbyzdYHr

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) April 1, 2022