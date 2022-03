Холивудскиот актер, Арнолд Шварценегер го замоли рускиот претседател Владимир Путин да каже „стоп на војната“ во Украина и им порача на руските војници дека нивните животи се „жртвуваат за бесмислена војна која ја осудува целиот свет“.

Во деветминутното видео објавено на неговиот Твитер профил, актерот и поранешен гувернер на Калифорнија, истакнува дека „силата и срцето на рускиот народ секогаш го инспирирале“

Тој му се обраќа директно и на претседателот Владимир Путин.

Во описот на снимката тој додава:

I love the Russian people. That is why I have to tell you the truth. Please watch and share. pic.twitter.com/6gyVRhgpFV

— Arnold (@Schwarzenegger) March 17, 2022