Кинескиот претседател Ши Џинпинг и рускиот претседател Владимир Путин се снимени како топло се збогуваат на крајот на дводневниот состанок во Москва, кој заврши вчера. Кинескиот лидер на заминување му вели на Путин дека „ширум светот започнуваат геополитички промени“.

Двајцата лидери повикале на „одговорен дијалог“ за да се реши украинската криза, а Ши признал дека Пекинг и Москва потпишале договор кој ги доведува нивните врски во нова ера на соработка.

Сега е објавена снимка од заминувањето на Ши од Москва.

"Right now there are changes, the likes of which we haven't seen for 100 years," Mr. Xi told Mr. Putin through an interpreter after the state dinner as the leaders bid farewell. "And we are the ones driving these changes together.” pic.twitter.com/0Q9cGfWLKl

— Valerie Hopkins (@VALERIEinNYT) March 21, 2023