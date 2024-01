Пожарникарите започнаа протокол за одговор при итни случаи, откако добија извештаи за „експлозии и потреси“ на островот Рузвелт во Њујорк рано утрово. Повикот стигнал набргу по 6 часот наутро по извештаите за експлозии.

Противпожарната служба наводно добила извештаи за „повеќе експлозии“ во областа и „се обидува да го лоцира изворот“. Снемало струја во тој реон, а на терен се голем број полицајци.

Локалните жители пријавиле дека се разбудиле од звуците на експлозии и чувството дека зградите се тресат, пишува „Дејли мејл“. Над градот наводно летаат хеликоптери.

Засега нема информации за повредени, а истрагата е во тек.

🚨🇺🇸BREAKING: MULTIPLE EXPLOSIONS REPORTED IN NYC AREA

Roosevelt Island reportedly hit by “three booms” causing buildings to shake in Manhattan and Queens.

Emergency crews, including firefighters and Con Edison, are on-site accessing the situation pic.twitter.com/xCeuEYsMKk

— The Global Affairs (@GlobalAffairsU) January 2, 2024