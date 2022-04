Русија ја лансирала „Сатаната“, најсмртоносното оружје на Москва. Оваа ракета е позната и како Р-36М2 Војвода, а проектилот се развива веќе неколку години и е наменет како надградба на сегашните залихи на Кремљ.

Министерството за одбрана на Руската Федерација соопшти дека успешно е лансирана интерконтиненталната балистичка ракета „Сармат“ од космодромот Плесецк. Рускиот претседател Владимир Путин и честиташе на армијата за успешното тестирање на ракетата.

Путин рече дека ракетниот систем „Сармат“ ќе ја обезбеди безбедноста на Русија и „ќе ги натера да размислуваат оние што се обидуваат да ја загрозат“. Оваа ракета е позната како „Сатана 2“. Исто така познат како R-36M2 Duke, проектилот е во развој веќе неколку години и е наменет како надградба на сегашните резерви на Кремљ. Тој е во состојба да испорача дури 15 боеви глави насочени кон различни цели. Путин рече дека такво оружје нема никаде на друго место во светот.

The Russian Ministry of Defense announced that the 'Sarmat' intercontinental ballistic missile was successfully launched at the Plesetsk cosmodrome. pic.twitter.com/dDKpuon5Kh

