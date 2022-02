Во Луганск одекна силна експлозија. Според локалните медиуми, по експлозијата се запалил гасоводот.

A gas pipeline is on fire in breakaway region Luhansk in Ukraine, Ria and others report pic.twitter.com/9em7JG5Maz

