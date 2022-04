Алина Кабаева, поранешна гимнастичарка и наводна љубовница на рускиот претседател Владимир Путин, неодамна се појави во Москва и отворено ја поддржа војната во Украина.

Иако повеќето светски медиуми објавија дека Кабаева е во Швајцарија, заедно со децата, таа пред неколку дена се појави во Москва.

Поранешната гимнастичарка отвори фестивал наречен „Алина“ и по долго време даде изјава за медиумите кои со месеци се обидуваат да откријат детали за нејзиниот живот.

Во таа прилика Кабаева застана пред ѕидот со буквите „Z“, што стана симбол на руската агресија врз Украина. Освен тоа, таа отворено проговори и за причините поради кои ја поддржува „специјалната воена операција“ во Украина.

„Секое семејство има воена приказна, ние живееме во таква област. На многу руски спортисти им е забрането да се натпреваруваат во светот, што е неправда. Го гледавме геноцидот во Донбас со години, па Русија мораше да реагира“, рече жената во јавноста означена како „првата љубовница на Русија“.

She is a truly mysterious figure, although she resurfaced yesterday (Saturday) in a public appearance in Russia, sending us into a last minute scramble with our edit. Most notably, she was seen here wearing a wedding ring. Still, the Kremlin denies any relationship w/Putin https://t.co/fCeFfU1T4S

— Vivian Salama (@vmsalama) April 24, 2022