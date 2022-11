Пожар избувна во облакодер во непосредна близина на највисоката зграда во светот Бурџ Калифа, рано утринава во Дубаи, јавува АП.

Жителите, кои живеат во зградата спроти местото на настанот, велат дека пожарот избувнал утринава околу 02:20 часот, јавуваат локалните медиуми.

Полицијата и претставниците на Дубаи не потврдија за новинарите на АП дека пожарот се случил.

