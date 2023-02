Влошеното ментално здравје на претседателот Џозеф Бајден е опасност за цела Америка, изјави поранешниот лекар од Белата куќа и републикански конгресмен Рони Џексон.

It’s TERRIFYING for our country that Biden is our commander-in-chief. He doesn’t know where he’s at half the time, and every day he brings us closer to an all-out war with Russia & China. His cognitive decline is going to get people KILLED!!

— Ronny Jackson (@RonnyJacksonTX) February 25, 2023