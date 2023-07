Во Њујорк се запали кран, а потоа удри во зграда и дел од него се откина и падна на земја. Според првичните информации повредени се пет лица. Меѓу повредените има и двајца пожарникари, но се здобиле со полесни повреди.

Се запалил кран кој бил поставен на зграда во Њујорк, а делот кој е паралелен со земјата се свртел, удрил во блиската зграда, се откинал и паднал на земја на 10-та авенија.

Градските власти соопштија дека споменатата авенија е затворена од безбедносни причини. Околните згради се евакуирани поради можност за дополнително уривање, јави ABC.

Пожарникарите се на терен и го гаснат пожарот на врвот на кранот.

Just watched a crane fall and pummel a building on the other side of the block! #nyc #fire pic.twitter.com/YFyaurRglN

— Jimmy 💃🏻 (@jimmy_farring) July 26, 2023