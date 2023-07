Силвио Берлускони во тестаментот напишал дека поголемиот дел од Фининвест им го остава на своите деца Марина Берлускони и Пјеро Силвио Берлускони, објави италијанската новинска агенција АНСА.

Беше објавено и дека му остава наследство од 100 милиони евра на својот брат Паоло, а исто толку и дал на својата девојка Марта Фасцина.

Berlusconi’s will made public: his partner gets 100 million, what he left to his 5 childrenhttps://t.co/PmUM4jDNAr

