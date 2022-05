Од почетокот на конфликтот во Украина, се лицитира со бројот на војници на НАТО распоредени во земјите членки најблиску до Русија. НАТО сега објави мапа на која се прикажани воени авиони кои постојано патролираат во Источна Европа.

In response to Russia’s invasion of #Ukraine, NATO has up to 30 aircraft on patrol at any moment.

To deter any potential aggression against Allies, #NATO is deploying an unprecedented mix of fighter jets, reconnaissance aircraft and support planes ✈️ pic.twitter.com/zQW35paSv8

— NATO (@NATO) May 10, 2022