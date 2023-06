Министерството за надворешни работи на Молдавија објави соопштение на Твитер:

Молдавија, поранешна советска република со 2,6 милиони жители која граничи со Украина и Романија, мораше да се справи со голем број бегалци, зголемена инфлација, прекин на електрична енергија и нестабилност во отцепениот регион Придњестровје, кој е под контрола на руските сепаратисти, од почетокот на руската инвазија на Украина.

Минатата година Русија негираше дека сака да интервенира во Молдавија, откако властите во Придњестровје соопштија дека биле цел на серија напади, пишува Гардијан.

⛔️ UNACCEPTABLE ⛔️

The Republic of Moldova vehemently condemns threats directed at Moldova made by a Russian representative in the ocupied part of Ukraine.

Direct threats against our country are utterly unacceptable. @embrus_md will offer explanations today at @MoldovaMFA.

— 🇲🇩 MFA Moldova (@MoldovaMFA) June 22, 2023