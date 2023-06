Состојбата во Русија е сѐ потензична откако силите на „Вагнер“ тргнаа кон Москва.

На видео објавено на социјалните мрежи, кое наводно е снимено во Воронеж каде се стационирани трупите на лидерот на „Вагнер“ Евгениј Пригожин, се гледа како ракета истрелана од платеничката војска напаѓа хеликоптер на руската армија.

Со помош на мамки, хеликоптерот ја избегна ракетата, која експлодирала во воздух, недалеку од камерманот.

На социјалните мрежи беа објавени и снимки од колона тенкови, оклопни возила и противвоздушни системи, наводно на „Вагнер“, кои се движат кон Москва.

