На каналот на чеченскиот лидер Рамзан Кадиров е објавено ново видео во кое неговите три малолетни сина му носат „подарок“ од бојното поле – тројца затвореници.

Како што може да се види на видеото, Кадиров со ентузијазам ги пречека своите синови.

Претходно денеска Кадиров на својот канал на Телеграм изјави дека неговите малолетни синови го посетиле бојното поле во Украина. Најстариот има 16 години, а најмладиот 14.

„Ахмат, Ели и Адам се приближија до непријателските позиции и им пружија огнена поддршка на нашите борци“, објави Кадиров.

In this video from #Grozny, #Chechnya, south #Russia, 16-yo son of Chechnya head Ramzan Kadyrov is “gifting” to his father three Ukrainian POWs captured in #Ukraine.

If this is not a theatre but real life situation, this is modern slavery. pic.twitter.com/npI8yBBEp4

— Alex Kokcharov (@AlexKokcharov) October 21, 2022