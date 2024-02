Во шумските пожари кои беснеат во централниот дел на Чиле досега загинаа најмалку 51 лице, а бројот на жртвите веројатно ќе се зголеми, предупредија властите, пренесе БТА.

Службите за итни случаи се обидуваат да се справат со пожарите што им се закануваат на урбаните области.

Црн чад се издига од многу места во централниот регион на Валпараисо, со население од еден милион. Пожарникарите го гаснат пожарот со помош на хеликоптери и камиони.

Областите околу крајбрежниот туристички град Виња дел Мар беа меѓу најтешко погодените, а спасувачките тимови се борат да стигнат до сите погодени области, соопштија властите.

Министерката за внатрешни работи Каролина Моралес предупреди дека бројот на жртвите се очекува да се зголеми.

-Ситуацијата е најсериозна во Валпараисо, рече Моралес, која рече дека земјата се соочува со најголемата катастрофа од земјотресот во 2010 година, во кој загинаа околу 500 луѓе.

Министерката рече дека властите се загрижени што некои од активните пожари беснеат во непосредна близина на урбаните области, „со многу висок потенцијал да ги погодат луѓето, становите и инфраструктурата“.

Ситуацијата, според претседателот Габриел Борич, е навистина многу сериозна.

Шумските пожари не се невообичаени во Чиле во текот на летните месеци. Минатогодишниот рекорден топлотен бран однесе 27 животи, а подрачјата погодени од пожарите беа повеќе од 400 илјади хектари.

Massive forest fire in Chile happening right now pic.twitter.com/iLAiujYy6k

— All things interesting (@interesting_aIl) February 4, 2024