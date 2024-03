Воен транспортен авион Иљушин Ил-76 се урна за време на редовен лет во градот Иваново, на околу 250 километри североисточно од Москва.

Според првичните информации, авионот паднал на 2 километри од аеродромот.

⚡️Over the Russian city of Ivanovo, an Il-76 plane caught fire and probably crashed. pic.twitter.com/JjCOMczbjt

— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 12, 2024