Властите во Лос Анџелес и Сан Франциско се борат со зголемен број случаи на предозирање и се обидуваат да го спречат ширењето на дрогата која буквално „јаде човечко месо“

Тешка борба против уличната дрога наречена Транк се води во многу поголеми американски градови. Тој ги претвора луѓето во „зомби“, а тие се снимени како стојат премрзнати по улиците, лежат немоќни дрогирани и со рани на кожата.

The Zombie apocalypse below Hollywood land!

Flesh eating drug ‘tranq/xylazine’ in LA streets. Officials say they can’t ban it because it’s legal!

It’s all by design and looks like a giant experiment the government is doing with these drugs! pic.twitter.com/cWh4HW5OL2

— Ronald Kelly (@RonK3l) May 15, 2023