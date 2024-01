Блокади на автопатишта, колони автомобили, сообраќаен метеж. Во Германија утрово почнаа протестите на земјоделците против укинувањето на субвенциите.



Како што пишува Дојче веле, денеска практично нема да има дел од Германија што ќе функционира нормално. На патиштата ќе има илјадници трактори – во протестот што германските земјоделци го најавуваат како најголем во историјата.

Списокот на градови и автопати чии блокади се најавуваат е долг. Надлежните ги повикаа граѓаните денеска да користат железнички превоз и да се откажат од возењето.

#Erfurt in eastern #Germany grinds to a halt as #farmers stage a nationwide REVOLTE, blocking almost all strategic highways. The protest underscores widespread concerns over various issues

