Околу лондонскиот аеродром Хитроу се шири голем пожар во околните дворови, по „големата детонација што личеше на бомба или експлозија“, пренесува лондонскиот весник „Мирор“.

Лондонскиот весник додава дека огромен облак од чад се крева на небото и се верува дека доаѓа од авион што слетал на Хитроу, додека пожарникарите предупредија дека пожарот се проширил на градините на домовите на луѓето од населбата Фелтам.

Firefighters are tackling this blaze in #Feltham Trees, undergrowth and decking at the rear of properties on Hereford Road are alight © @Cornish_miss78 https://t.co/fPj9WXCKZq pic.twitter.com/M6HdgVDLgM

— London Fire Brigade (@LondonFire) August 7, 2022