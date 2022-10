Две лица загинаа, а три се повредени во несреќа со балон на топол воздух во регионот на Кападокија, во округот Невшехир, Централна Турција, објавија турските ТВ станици Си-Ен-Ен-Турк и ТРТ-Хабер, цитирани од БТА.

Несреќата се случила поради ненадеен силен ветер во областа, поради што балонот многу нагло слетал.

Балонот полетал во 7.25 часот од областа Аванос. Во него имало 28 туристи и две лица од тимот во балонот. Загинатите туристи се шпански државјани. Повредените лица, кои исто така се Шпанци, се пренесени во државната болница во градот Невшехир, се вели во соопштението на надлежните.

