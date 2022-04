Поминаа безмалку цели две децении без да видиме нешто ново од култниот српски драматург и режисер Душан Ковачевиќ (Dušan Kovačević), но еве го неговиот најнов филм НЕ Е ЛОШО ДА СЕ БИДЕ ЧОВЕК (Nije loše biti čovek / It’s not bad to be human, 2021) утре на кинотечната програма.

Легендарниот Душан Ковачевиќ, режисерот на класиците „Балкански шпион“, „Професионалец“, „Маратонците го трчаат последниот круг“, „Урнебесна трагедија“, се враќа на филмската сцена по цели 18 години со комедија што го поставува вечното прашање – дали крајот на животот е крај на престојот на овој свет или постои можност да се продолжи животот во друг облик?

Приказната го следи професорот по пијано Милан пет години откако неговиот кум, некогашната поп-ѕвезда Бели, исчезнува под неразјаснети околности.

Милан одлучува да ја разреши мистеријата и, конечно, да дознае што се случило. Не наоѓајќи поддршка од семејството и околината, Милан развива пријателски однос со куче скитник.

Ѕвездената актерска екипа ја сочинуваат: Бранка Катиќ, Христина Поповиќ, Ненад Јездиќ, Срѓан Жика Тодоровиќ, Андрија Милошевиќ и многу други. Автор на музиката е Бајага.

На програмата на Кинотека вечерва е и необичниот „СО СРЕЌА ДУПЕЊЕ ИЛИ УЛАВО ПОРНО“ (Babardeală cu bucluc sau porno balamuc / Bad Luck Banging or Loony Porn, 2021) на романскиот „енфан терибл“ Раду Јуде (Radu Jude).

