Во пресрет на 96. доделување на наградите Оскар, во Националната опера и балет синоќа се одржа првата Оскаровска гала вечер. Присутните може да уживаат во несекојдневен настан на кој најубавите филмски песни наградени со Оскар беа изведени од врвни поп и оперски пејачи во придружба на оркестарот на Национална опера и балет и Националниот џез оркестар.

На незаборавно филмско – музичко патување не поведе Миланка Рашиќ, долгогодишен коментатор на Оскаровскиот пренос, која со мошне интересни факти за оригиналните изведувачи, автори на песните, но и за самите филмови, пред настапот на уметниците ја воведуваше публиката во она што следува.

Балетска солистичка двојка од Национална опера и балет Ендру Кук (Англија) и Саша Евтимова Танцова двојка од ТСК Ритам плус, Андреј Димоски и Ангела Спировска со својот настап го збогатија ова искуство, а во манир на најблескавата филмска ноќ, настанот почна со Црвен тепих на кој во свечени тоалети можеа да се забележат бројни љубители на филмската и музичката уметност.

Гламурозната прослава на филмската магија и песни кои низ годините станаа големи светски хитови и се дел од историјата на седмата уметност ни ја доближаа маестра Бисера Чадловска, солисти и оркестарот на Национална опера и балет и Националниот џез оркестарот.

Прекрасните изведби на хитовите неколкупати беа наградувани со стоечки овации и аплауз.

1. Moon river – Горан Наумовски

2. Parla piu piano – Тамара Раѓеновиќ (Црна Гора / Англија)

3. Imperial march (Star Wars) – John Williams – Оркестар

4. Endless love – Ана Петановска и Христијан Тоневски

5. Up where we belong – Ана Петановска и Христијан Тоневски

6. Take my breath away – Ана Мицковска

7. Purple rain – Ана Петановска

8. What a feeling – Андријана Јаневска

9. Footloose – Даниел Данн

10. I’ve had the time of my life – Маја Гроздановска Панчева и Горан Наумовски

11. Everything I do, I do it for you – Денис Димоски

12. I have nothing – Ана Петановска

13. Beautiful Maria – Горан Наумовски

14. My heart will go on – Наде Талевска

15. Can you feel the love tonight – Денис Димоски

16. Listen – Наде Талевска

17. Writing’s on the wall – Христијан Тоневски

18. Happy – Ана Петановска и Христијан Тоневски

19. Skyfall – Весна Ѓиновска Илкова

20. Bring him home – Игор Дурловски

21. Shallow – Игор Дурловски и Наде Талевска

Настанот се одржа во режија на Дејан Прошев.Концерт мајстор е Верица Ламбевска, светло мајстор е Милчо Александров. Идејата за проектот е на Миланка Рашиќ, Горан Наумовски, кореограф од Национална опера и балет- Саша Евтимова, ТСК Ритам плус -Иван Ангелковски, инспициенти Љупчо Полизов, Драган Косатадиновиќ, Марко Павлевски и музичка архива Јорданчо Теодосиевски, Игор Шоклевски.

