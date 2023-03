Десетици илјади луѓе денеска излегоа на улиците на Грција додека работниците штрајкуваа во најголемиот јавен протест досега поради најсмртоносната железничка несреќа во која загинаа 57 лица.

Несреќата на 28 февруари предизвика гнев во јавноста поради распаднатата состојба на железничката мрежа.

Работниците кои штрајкуваат велат дека се виновни годините на запоставување, недоволно инвестирање и недоволно персонал, наследство од грчката должничка криза. Според проценките на полицијата, повеќе од 60 илјади луѓе учествувале на најголемите протести против владата избрана во 2019 година во градовите низ Грција. Повеќе од 40.000 луѓе маршираа до парламентот во центарот на Атина, извикувајќи „убијци“ и „сите сме во ист вагон“.

За кратко време група демонстранти се судрија со интервентната полиција, која употреби солзавец кон толпата. Демонстрантите фрлаа молотови коктели и запалија комбе и корпи за отпадоци. Неколку илјади луѓе излегоа на улиците на вториот по големина грчки град Солун, каде група демонстранти фрлаа камења врз зградата на владата.

Многумина од околу 350 патници во меѓуградскиот патнички воз што директно се судри со товарниот воз додека се движеше по истата пруга беа студенти. „Пишете ми кога ќе стигнете“, пишуваше на постер во Атина. Таа реченица стана една од паролите на минатонеделните протести.

Clashes break out in Athens during a massive protest following the #greecetraincrash. #Greece pic.twitter.com/fbBO3ttpov

— Savvas Karmaniolas (@savvaskarma) March 8, 2023