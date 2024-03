Албанскиот премиер Еди Рама за време на прес-конференцијата ја оттурна новинарката бидејќи, според локалните медиуми, не му се допаднало прашањето што таа му го поставила.

Како што пренесува „Газета 10“, Еди Рама ја турнал репортерката на телевизијата СИРИ откога таа му поставила прашање.

Наводно новинароката го прашала премиерот „зошто парите на албанските даночни обврзници одат во новото пристаниште, а во сегашното пристаниште Драч се продаваат станови на приватни инвеститори“.

По тоа, дошло до физички контакт, а сè се случило додека бил опкружен со новинарски екипи

Ве молам, не допирајте ме повеќе, рекла новинарката додека Рама си заминувал по инцидентот, пренесува „Блиц“.

A disgusting, yet no surprising gesture of #Albania PM, @ediramaal harassing a female journalist today. pic.twitter.com/0DFuUOzDwX

— Xhemajl Rexha (@xhemajl_rexha) March 19, 2024