Градоначалникот на Истанбул, Екрем Имамоглу, пред вториот круг од претседателските избори во Турција упати остра порака до актуелниот шеф на државата Реџеп Таип Ердоган на босански јазик!

Имамоглу изминативе денови активно се вклучи во предизборната кампања во Истанбул. Меѓу другото, тој го посети и предградието Бајрампаша, каде претежно живеат Бошњаци.

Во еден момент градоначалникот на Истанбул зборуваше на босански јазик и му порача на Ердоган дека нема да добие уште еден мандат.

Both Erdogan’s alliance and opposition do everything to attract Turkish Balkan diaspora’s vote.

In this video, Istanbul Mayor Imamoglu even speaks in Bosnian in Yildirim, a Bosniak getto.

“Ee Vala Nećeš Tajip”

“I swear Tayyip, You will not [win]” pic.twitter.com/cp1ulSo62k

— Hamdi Fırat Büyük (@HFiratBuyuk) May 26, 2023