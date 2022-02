Вардар блесна кога беше најтешко и приреди првокласен подвиг со победа против Монпелје на гостински терен во Лигата на шампионите со 28:25.

По црната серија од 7 порази во елитното натпреварување, конечно двојниот европски првак играше шампионски и го изненади лидерот во А групата со победа што може да биде клучна за настап во осминафиналето.

Мартин Томовски беше фантастичен и со 13 одбрани беше творец на победата на „црвено-црните“.

Оливие Њокас го предводеше нападот на Вардар со пет гола, а сите линии кај гостите функционираа беспрекорно.

WATCH: Olivier Nyokas takes to the air to add to the @HCVardar goal total #ehfcl

See the action live https://t.co/IvVYbSMq1y pic.twitter.com/wIzTNY0uCv

— EHF Champions League (@ehfcl) February 16, 2022