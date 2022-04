Олексиј Цибко, поранешен капитен на украинската рагби репрезентација, е убиен во напад на руската армија врз неговиот град Смила.

Покрај тоа што беше легендарен украински спортист, Цибко беше и градоначалник на Смила, што реши да ја брани во војната. Бил градоначалник од 2015 до 2018 година.

Работел и како претседател на Украинскиот рагби сојуз од 2003 до 2005 година.

Sad news for the #rugbyfamily from #Ukraine – the death of the Mayor of Smelna, former National team captain Oleksi Tsybko. pic.twitter.com/32FTdTWgWy

— Rugby for Heroes (@Rugbyforheroes) April 5, 2022