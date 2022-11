Една од најчудните и најкоментирани работи кои се случуваат на Светското првенство во Катар, се долгите судиски продолженија кои се случуваа на сите натпревари без исклучок. Според статистиката, во четири досегашни натпревари, прекините биле над 45 минути. Само на натпреварот меѓу Англија и Иран првото полувреме беше продолжено за 14 минути, а второто за 10 минути.

4 – The four single halves with the most stoppage time on record (since 1966) in a single #WorldCup match have all been today:#ENGIRN 1st half (14:08)#ENGIRN 2nd half (13:08)#USAWAL 2nd half (10:34)#SENNED 2nd half (10:03)

Prolonged.

— OptaJoe (@OptaJoe) November 21, 2022